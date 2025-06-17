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«Акрон» выкупил Роберто Фернандеса у «Боливара». Защитник подписал трехлетний контракт

«Акрон» выкупил права на Роберто Фернандеса.

Боливийский левый защитник на полноценной основе перешел в тольяттинский клуб из «Боливара», сообщает пресс-служба «Акрона».

Соглашение с 25-летний футболистом рассчитано на три года.

Прошлый сезон Фернандес провел в «Акроне» на правах аренды. В 19 матчах Мир РПЛ он отметился двумя голевыми передачами. Его статистика – здесь.

Изображение: t.me/fcakron

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Акрона»
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