«Акрон» выкупил Роберто Фернандеса у «Боливара». Защитник подписал трехлетний контракт

«Акрон» выкупил права на Роберто Фернандеса.

Боливийский левый защитник на полноценной основе перешел в тольяттинский клуб из «Боливара », сообщает пресс-служба «Акрона».

Соглашение с 25-летний футболистом рассчитано на три года.

Прошлый сезон Фернандес провел в «Акроне » на правах аренды. В 19 матчах Мир РПЛ он отметился двумя голевыми передачами. Его статистика – здесь .

Изображение: t.me/fcakron