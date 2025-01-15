«Акрон» подписал хавбека сборной Боснии и Герцеговины Джаковаца из «Бачка Топола»

«Акрон» подписал игрока в полузащиту.

Тольяттинский клуб объявил о заключении долгосрочного контракта с полузащитником Ифетом Джаковацом из «Бачка Топола». 27-летний босниец присоединится к команде на сборах в ОАЭ в ближайшее время.

«Ифет Джаковац в сезоне-2016/17 подписал профессиональный контракт с футбольным клубом «Златибор». Сезоны-2017/18 и 2018/19 провел в футбольном клубе «Тутин», откуда в январе 2020 года вернулся в «Златибор». С 2021 Джаковац выступал за «Бачка Тополу» из сербской Суперлиги.

В главном дивизионе Сербии наш новичок провел 125 матчей (25+15), а также провел восемь матчей в Лиге Европы с учетом квалификационного раунда (2+1) и шесть – в Лиге Конференций (2+1). Также в составе «Бачка Тополы» Джаковац принял участие в одном матче квалификации Лиги Чемпионов. Ифет Джаковац является действующим игроком сборной Боснии и Герцеговины, за которую он дебютировал два месяца назад в рамках матча Лиги Наций против Нидерландов. Приветствуем Ифета в нашем клубе и желаем ему успехов!» – говорится в сообщении клуба.

Фото: t.me/fcakron