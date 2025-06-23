«Баварии» интересен Гюсто. Игрока «Челси» могут подписать лишь в случае ухода одного из правых защитников (Bild)
«Бавария» рассматривает возможность подписания Мало Гюсто.
Как сообщает Goal со ссылкой на Bild, мюнхенский клуб следил за защитником еще его перехода из «Лиона» в «Челси» в 2023 году. При этом «синие» готовы выслушать предложения по французу.
Отмечается, что «Бавария» попытается подписать Гюсто лишь в случае ухода одного из правых защитников – наиболее вероятен уход из клуба Саши Боэ. Однако приоритетом мюнхенцев на лето является трансфер левого вингера.
В минувшем сезоне Гюсто провел за «Челси» 32 матча в АПЛ. Статистику 22-летнего защитника можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
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