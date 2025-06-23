«Баварии» интересен Гюсто. Игрока «Челси» могут подписать лишь в случае ухода одного из правых защитников (Bild)

«Бавария» рассматривает возможность подписания Мало Гюсто.

Как сообщает Goal со ссылкой на Bild, мюнхенский клуб следил за защитником еще его перехода из «Лиона» в «Челси» в 2023 году. При этом «синие» готовы выслушать предложения по французу.

Отмечается, что «Бавария » попытается подписать Гюсто лишь в случае ухода одного из правых защитников – наиболее вероятен уход из клуба Саши Боэ . Однако приоритетом мюнхенцев на лето является трансфер левого вингера.

В минувшем сезоне Гюсто провел за «Челси » 32 матча в АПЛ . Статистику 22-летнего защитника можно найти здесь .