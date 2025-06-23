Дмитрий Чернышенко: «Чтобы мы вернулись, должно измениться отношение к России. Спорт должен перестать использоваться как инструмент политического воздействия»

Дмитрий Чернышенко высказался о возвращении России к международным турнирам.

«Все решения по нашему возвращению принимают международные федерации. Чтобы мы вернулись, должно измениться общее отношение к России.

Спорт должен перестать использоваться как инструмент политического воздействия. Тогда все наладится», – сказал заместитель председателя правительства РФ.

Российские команды отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С 2022 года сборная России проводит исключительно товарищеские матчи.

Дмитрий Чернышенко: «Возвращение России зависит от того, насколько новый президент МОК будет реализовывать ранее озвученные намерения»