Дмитрий Чернышенко: «Чтобы мы вернулись, должно измениться отношение к России. Спорт должен перестать использоваться как инструмент политического воздействия»
Дмитрий Чернышенко высказался о возвращении России к международным турнирам.
«Все решения по нашему возвращению принимают международные федерации. Чтобы мы вернулись, должно измениться общее отношение к России.
Спорт должен перестать использоваться как инструмент политического воздействия. Тогда все наладится», – сказал заместитель председателя правительства РФ.
Российские команды отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С 2022 года сборная России проводит исключительно товарищеские матчи.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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