Итальянский политик о матче России и Италии: «Спорт может быть инструментом восстановления связи между странами – он способствовал возобновлению диалога между СССР и западным миром»

Итальянский политик оценил возможность проведения матча между Россий и Италией.

«Что касается проведения товарищеского матча между сборными России и Италии по футболу, думаю, спорт может быть полезным инструментом, чтобы восстановить связи между странами. Это может стать хорошим поводом и важным временем, чтобы попытаться восстановить диалог.

Я помню команду из Советского Союза, которая была очень сильной в 80-х годах, когда в Италию приехали такие игроки, как Заваров, Алейников. Помню тот момент, когда спорт способствовал возобновлению диалога между Советским Союзом и западным миром.

Видеть сейчас, что через столько лет фанатизм некоторых людей вновь поднял эту стену, очень грустно», – заявил итальянский политик Франческо Тоскано на сессии ПМЭФ.

Афганистан предлагает России провести товарищеский матч