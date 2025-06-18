Итальянский политик о матче России и Италии: «Спорт может быть инструментом восстановления связи между странами – он способствовал возобновлению диалога между СССР и западным миром»
Итальянский политик оценил возможность проведения матча между Россий и Италией.
«Что касается проведения товарищеского матча между сборными России и Италии по футболу, думаю, спорт может быть полезным инструментом, чтобы восстановить связи между странами. Это может стать хорошим поводом и важным временем, чтобы попытаться восстановить диалог.
Я помню команду из Советского Союза, которая была очень сильной в 80-х годах, когда в Италию приехали такие игроки, как Заваров, Алейников. Помню тот момент, когда спорт способствовал возобновлению диалога между Советским Союзом и западным миром.
Видеть сейчас, что через столько лет фанатизм некоторых людей вновь поднял эту стену, очень грустно», – заявил итальянский политик Франческо Тоскано на сессии ПМЭФ.
Интер Майами
Будет ничья
Порту
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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