Керкез пройдет медосмотр в «Ливерпуле» сегодня и завтра

«Ливерпуль» завершает трансфер Милоша Керкеза.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, сегодня защитник «Борнмута » пройдет первую часть медобследования, которое будет завершено во вторник.

Сообщается, что Керкез подпишет контракт до 2030 года. Сумма трансфера может составить до 47 миллионов евро с учетом бонусов.

В минувшем сезоне АПЛ Керкез провел 38 матчей, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Подробную статистику игрока сборной Венгрии можно найти здесь .