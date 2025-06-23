Керкез пройдет медосмотр в «Ливерпуле» сегодня и завтра
«Ливерпуль» завершает трансфер Милоша Керкеза.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, сегодня защитник «Борнмута» пройдет первую часть медобследования, которое будет завершено во вторник.
Сообщается, что Керкез подпишет контракт до 2030 года. Сумма трансфера может составить до 47 миллионов евро с учетом бонусов.
В минувшем сезоне АПЛ Керкез провел 38 матчей, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Подробную статистику игрока сборной Венгрии можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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