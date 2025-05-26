Пьянич может продлить контракт с ЦСКА и готов завершить карьеру в клубе («ВсеПроСпорт»)

Миралем Пьянич может заключить новый контракт с ЦСКА и завершить карьеру в клубе.

По данным «ВсеПроСпорт», у руководства москвичей и 35-летнего боснийского полузащитника запланирована встреча относительно продления соглашения после суперфинала FONBET Кубка России с «Ростовом», который состоится 1 июня.

На данный момент не принято никаких решений, но футболист настроен и дальше играть в ЦСКА . Более того, Пьянич готов завершить карьеру в армейском клубе.

Миралем провел 16 матчей в Мир РПЛ , сделал 2 ассиста и получил 4 желтых карточки. Его подробная статистика – здесь .