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Пьянич о победе ЦСКА в Кубке: «Для нас это успех. Сделали огромный фундамент, чтобы бороться за чемпионство в следующем сезоне»

Миралем Пьянич оценил выступление ЦСКА в минувшем сезоне.

«Важно было выиграть трофей в этом сезоне. Мы довольны Кубком России. Многие клубы мечтают о трофее и хотели бы быть на нашем месте. Для нас это успех, и мы счастливы. Кубок России не так просто выиграть. Очень много матчей и ступеней, чтобы дойти до финала. Это был интересный турнир. 

В чемпионате России тоже тяжело выступать. Но победа в РПЛ что-то особенное и другое. Думаю, мы сделали огромный фундамент и базу, чтобы бороться за чемпионство в следующем сезоне. 

В обоих турнирах тяжело выступать, но в РПЛ чуть сложнее. Кто более стабилен на дистанции, тот и выигрывает в конце сезона. «Краснодар» был лучшей командой в лиге», — сказал полузащитник ЦСКА.

В минувшем сезоне РПЛ армейцы заняли 3-е место.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?25047 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
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logoМиралем Пьянич
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