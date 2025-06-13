Пьянич о победе ЦСКА в Кубке: «Для нас это успех. Сделали огромный фундамент, чтобы бороться за чемпионство в следующем сезоне»

Миралем Пьянич оценил выступление ЦСКА в минувшем сезоне.

«Важно было выиграть трофей в этом сезоне. Мы довольны Кубком России. Многие клубы мечтают о трофее и хотели бы быть на нашем месте. Для нас это успех, и мы счастливы. Кубок России не так просто выиграть. Очень много матчей и ступеней, чтобы дойти до финала. Это был интересный турнир.

В чемпионате России тоже тяжело выступать. Но победа в РПЛ что-то особенное и другое. Думаю, мы сделали огромный фундамент и базу, чтобы бороться за чемпионство в следующем сезоне.

В обоих турнирах тяжело выступать, но в РПЛ чуть сложнее. Кто более стабилен на дистанции, тот и выигрывает в конце сезона. «Краснодар» был лучшей командой в лиге», — сказал полузащитник ЦСКА .

В минувшем сезоне РПЛ армейцы заняли 3-е место.