«Краснодар» предложил 8 млн евро за вингера «Сан-Паулу» Феррейру. Бразильцы не продали игрока и хотят 10+ млн (Globo)
«Краснодар» может подписать 19-летнего правого вингера из Бразилии.
Российский клуб предложил около 8 миллионов евро за Лукаса Феррейру из «Сан-Паулу», сообщает Globo.
Бразильцы отклонили это предложение – за трансфер игрока они хотят получить более 10 млн евро.
В составе основной команды «Сан-Паулу» Феррейра провел 22 матча и забил 1 гол.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globo
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