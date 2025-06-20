«Краснодар» предложил 8 млн евро за вингера «Сан-Паулу» Феррейру. Бразильцы не продали игрока и хотят 10+ млн (Globo)

«Краснодар» может подписать 19-летнего правого вингера из Бразилии.

Российский клуб предложил около 8 миллионов евро за Лукаса Феррейру из «Сан-Паулу», сообщает Globo.

Бразильцы отклонили это предложение – за трансфер игрока они хотят получить более 10 млн евро.

В составе основной команды «Сан-Паулу » Феррейра провел 22 матча и забил 1 гол.