Де Брюйне выложил фото с Роналдо: «Самая приятная футбольная легенда»
Кевин де Брюйне встретился с Роналдо.
Полузащитник «Наполи» отдыхает во Франции вместе с защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком.
Бельгиец и нидерландец встретились с Роналдо и сделали совместную фотографию.
«Самая приятная футбольная легенда», – написал де Брюйне.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Кевина де Брюйне
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