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Де Брюйне выложил фото с Роналдо: «Самая приятная футбольная легенда»

Кевин де Брюйне встретился с Роналдо.

Полузащитник «Наполи» отдыхает во Франции вместе с защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком.

Бельгиец и нидерландец встретились с Роналдо и сделали совместную фотографию.

«Самая приятная футбольная легенда», – написал де Брюйне.

Фото: www.instagram.com/kevindebruyne

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Кевина де Брюйне
logoКевин де Брюйне
logoсерия А Италия
logoНаполи
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logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoВирджил ван Дейк
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