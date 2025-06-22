Де Брюйне выложил фото с Роналдо: «Самая приятная футбольная легенда»

Кевин де Брюйне встретился с Роналдо.

Полузащитник «Наполи » отдыхает во Франции вместе с защитником «Ливерпуля » Вирджилом ван Дейком.

Бельгиец и нидерландец встретились с Роналдо и сделали совместную фотографию.

«Самая приятная футбольная легенда», – написал де Брюйне .

Фото: www.instagram.com/kevindebruyne