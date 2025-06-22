«Локомотив» и Вера продвинулись в переговорах и могут закрыть сделку в ближайшие дни. Лукас станет последним новичком железнодорожников («Чемпионат»)
Лукас Вера может перейти в «Локомотив» уже на следующей неделе.
Как сообщает «Чемпионат», железнодорожники продвинулись в переговорах с агентами полузащитника, последний сезон проведшего в «Химках». Представители футболиста сами связались с московским клубом.
Вероятность того, что сделка будет заключена уже в ближайшие дни, высока. Это будет последний входящий трансфер «Локомотива» в это трансферное окно.
«Локо» договорился с Верой о выплате 1,5 млн евро подъемных в течение года и 7 месяцев. Клуб хочет переводить деньги только пока игрок в клубе – агенты против этого условия (Иван Карпов)
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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