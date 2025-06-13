Вера получит 1,5 млн евро за переход в «Локомотив». Игрок подпишет трехлетний контракт с зарплатой 5,5 млн рублей в месяц (Иван Карпов)
Появились подробности контракта Лукаса Веры с «Локомотивом».
По информации Ивана Карпова, аргентинец получит 1,5 млн евро за переход в «Локомотив»: в эту сумму войдут подъемные и агентские выплаты, а также долги «Химок» перед футболистом.
Зарплата Веры в московском клубе составит 5,5 млн рублей в месяц. Контракт будет рассчитан на 3 года, подписание состоится на следующей неделе.
Сообщалось, что игрок расторгнет соглашение с «Химками». Отмечается, что медосмотр Лукас успешно прошел еще до отъезда в отпуск.
В 30 матчах Мир РПЛ-2024/25 Вера забил 7 голов и сделал 4 ассиста. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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