Вера получит 1,5 млн евро за переход в «Локомотив». Игрок подпишет трехлетний контракт с зарплатой 5,5 млн рублей в месяц (Иван Карпов)

Появились подробности контракта Лукаса Веры с «Локомотивом».

По информации Ивана Карпова, аргентинец получит 1,5 млн евро за переход в «Локомотив »: в эту сумму войдут подъемные и агентские выплаты, а также долги «Химок» перед футболистом.

Зарплата Веры в московском клубе составит 5,5 млн рублей в месяц. Контракт будет рассчитан на 3 года, подписание состоится на следующей неделе.

Сообщалось, что игрок расторгнет соглашение с «Химками». Отмечается, что медосмотр Лукас успешно прошел еще до отъезда в отпуск.

В 30 матчах Мир РПЛ-2024/25 Вера забил 7 голов и сделал 4 ассиста. Его подробная статистика – здесь .