Деку о сходстве Ямаля с Месси и Роналдиньо: «Гении видят то, чего не видят другие – именно таков Ламин. Приятно снова видеть игроков «Барсы» среди претендентов на «Золотой мяч»

Деку сравнил Ламина Ямаля с Лионелем Месси и Роналдиньо.

– Что бы вы посоветовали Ламину Ямалю, чтобы остаться в элите?

– Пусть он постарается абстрагироваться от всего мира. Мы не должны обременять его.

–Должен ли Ямаль уже сейчас получить «Золотой мяч»?

– Есть варианты – например, Педри , Дембеле или Витинья . Приятно снова видеть игроков «Барсы» в числе претендентов.

– В чем сходство Ламина с Месси и Роналдиньо?

– Гении похожи в том, что они видят то, чего не видят другие, и у Ламина есть эта способность. Он по–своему доминирует в футболе, а что касается его личной жизни, то каждый игрок живет в своем мире. Его ситуация отличается, например, от ситуации Роберта Левандовского, – сказал спортивный директор «Барселоны».