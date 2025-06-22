Пеп о сезоне «Ман Сити» без трофеев: «Вам бы хотелось этого, но это неправда. Мы взяли Суперкубок Англии! Этого недостаточно, но мы выиграли»

Пеп Гвардиола не согласен, что «Манчестер Сити» провел сезон без трофеев.

Главный тренер «Манчестер Сити» возразил журналисту Sky Sports Каве Солеколу, задавшему вопрос об отсутствии титулов в минувшем сезоне.

«Это неправда, друг мой, мне жаль вам это говорить. Вам бы хотелось, чтобы это было так, но это неправда. Мы выиграли Суперкубок Англии! Я знаю, этого недостаточно, но мы его выиграли!» – сказал Гвардиола.

В матче за Суперкубок Англии 10 августа 2024 года «Манчестер Сити» обыграл «МЮ» в серии пенальти (7:6, основное время – 1:1).