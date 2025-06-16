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  • Аршавин про Батракова: «Никто не обратит внимания, если он будет играть с Брунеем по 10:0 и плюс-минус средне играть за «Локомотив»
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Аршавин про Батракова: «Никто не обратит внимания, если он будет играть с Брунеем по 10:0 и плюс-минус средне играть за «Локомотив»

Андрей Аршавин поделился мнением о перспективах Алексея Батракова.

– Понятно, что так легко, как было в начале, уже точно не будет. Я думаю, в плане отношения к футболу ничего не поменяется.

Он будет играть, остальное зависит от его таланта и его партнеров. Не думаю, что Алексей Батраков возьмет и пропадет в следующем сезоне.

Он так же будет показывать хороший уровень и будет одним из лучших игроков «Локомотива».

– Когда он может уехать в Европу или в принципе поменять клуб?

– Все будет зависеть от него.

Если он опять какой-то феерический отрезок выдаст или сборная России встретится со сборной Аргентины, он забьет ей два гола, то, естественно, у него уехать шансов будет больше.

А если он будет играть со сборной Брунея по 10:0 и плюс-минус средне играть за «Локомотив», на него никто не обратит внимания, – сказал бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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