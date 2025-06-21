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Карпин о селекции «Динамо»: «Какие‑то позиции надо усилить, да. Я уже определился. Какие? Это секрет»

Валерий Карпин высказался о возможном усилении «Динамо».

Главный тренер сборной России на прошлой неделе возглавил московский клуб на условиях совмещения. 

– «Динамо» нужно обновление состава?

– Какие‑то позиции надо усилить, да. Я уже определил для себя, какие.

– Какие?

– Это секрет, - сказал Карпин.

В прошедшем сезоне бело-голубые заняли 5-е место в таблице Мир РПЛ. В Фонбет Кубке России клуб выбыл из борьбы на стадии полуфинала Пути регионов. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
возможные трансферы
logoДинамо Москва
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