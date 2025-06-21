Карпин о селекции «Динамо»: «Какие‑то позиции надо усилить, да. Я уже определился. Какие? Это секрет»

Валерий Карпин высказался о возможном усилении «Динамо».

Главный тренер сборной России на прошлой неделе возглавил московский клуб на условиях совмещения.

– «Динамо» нужно обновление состава?

– Какие‑то позиции надо усилить, да. Я уже определил для себя, какие.

– Какие?

– Это секрет, - сказал Карпин .

В прошедшем сезоне бело-голубые заняли 5-е место в таблице Мир РПЛ . В Фонбет Кубке России клуб выбыл из борьбы на стадии полуфинала Пути регионов.