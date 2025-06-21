Кэрролл покинул «Бордо». Форвард забил 11 голов в 21 матче 4-й лиги Франции и зарабатывал 3500 евро в месяц

Энди Кэрролл покинул «Бордо».

Французский клуб объявил об уходе 36-летнего нападающего, который провел в команде один сезон.

Англичанин провел 21 матч в рамках четвертого дивизиона Франции и забил 11 голов. Сообщалось , что он зарабатывал 3500 евро в месяц.

Сезон «Бордо» в 4-й лиге: не вышли наверх, Кэрролл не забивает с осени, владельцем мог стать Кан

Кэрролл спасает «Бордо» в 4-й лиге: дубль в дебюте, играет за минималку