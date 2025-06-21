Кэрролл покинул «Бордо». Форвард забил 11 голов в 21 матче 4-й лиги Франции и зарабатывал 3500 евро в месяц
Энди Кэрролл покинул «Бордо».
Французский клуб объявил об уходе 36-летнего нападающего, который провел в команде один сезон.
Англичанин провел 21 матч в рамках четвертого дивизиона Франции и забил 11 голов. Сообщалось, что он зарабатывал 3500 евро в месяц.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Бордо»
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