Кэрролл получает 3500 евро в месяц: «Игра за «Бордо» даже стоит мне денег, но они никогда не были главным в моей карьере. Люблю футбол и хочу быть частью истории этого великого клуба»

Энди Кэрролл объяснил, почему играет за «Бордо» из 4-й лиги Франции.

– Это отличный проект. К сожалению, клуб спустился вниз на несколько дивизионов, но он остается большим клубом, мы постараемся вернуть его на то место, которое он заслуживает.

Мне понравилась жизнь во Франции (форвард играл за «Амьен» в сезоне-2023/24 – Спортс”), и подвернулась эта возможность. Это великий клуб с чудесными фанатами. Тренировочные поля находятся на выдающемся уровне, и мне хотелось стать частью этой истории.

– Вы понимаете, почему многие удивлены переходом Энди Кэрролла в «Бордо» и четвертый дивизион?

– Знаете, я просто люблю играть в футбол, и у меня появилась возможность поиграть за большой французский клуб. В конечном счете не так важно, в каком дивизионе ты играешь. Я люблю футбол и приехал именно за этим. Надеюсь, мы достигнем наших целей на сезон.

– Как футболист, который столько заработал в АПЛ, согласился на такой вызов, как игру за «Бордо» (Кэрролл, как сообщается, зарабатывает в новой команде 3,5 тысячи евро в месяц – Спортс”)?

– Как я уже сказал, я просто люблю футбол. Честно говоря, то, что я играю за «Бордо», даже стоит мне денег. Но я просто счастлив, что играю в футбол. Хочу быть частью истории клуба, и дело, если честно, не в деньгах. В моей карьере деньги никогда не были главным.

– Знали ли вы, что больше всего английских и ирландских пабов во Франции именно в Бордо?

– Когда я впервые приехал в город, я огляделся и увидел английский паб, а потом еще один, а потом еще один... И ирландские тоже. Но я пока не смог насладиться, – отметил форвард, сделавший дубль в первой игре за команду.

Кэрролл спасает «Бордо» в 4-й лиге: дубль в дебюте, играет за минималку