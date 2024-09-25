Кэрролл спасает «Бордо» в 4-й лиге: дубль в дебюте, играет за минималку

Готов творить историю.

У «Бордо», теперь играющего в четвертой лиге, звездный новичок: 35-летний Энди Кэрролл. Англичанин только подписался, но уже полезен и приносит команде очки.

Кэрролл пришел в середине сентября – в дебюте выстрелил дублем!

Ради «Бордо» англичанин покинул «Амьен» из Лиги 2.

Игрок согласился на минимальную зарплату, разрешенную по Франции – 2,5 тысячи евро в месяц.

Англичанин адаптировался максимально быстро. 18 сентября – разорвал контракт с «Амьеном». 21 сентября – в первом же матче дублем спас ничью с «Вольтижер Шатобриан» (2:2). Включился при счете 0:2: сначала внес в падении после отскока.

А в самой концовке эффектно забил головой после углового в девятку.

Краткое резюме намерения англичанина в новом клубе после первого матча: «Хочу попытаться сотворить здесь историю».

Шикарный дебют за кризисный «Бордо».

Кэрролла привел спортивный директор «Амьена» (как раз оттуда). Предоставил скаутов и совмещал с основной работой

Привезти Кэрролла помог спортивный директор «Амьена» Джон Уильямс. Для него это особенный момент: Уильямс в детстве жил в Бордо, а его брат играл за этот клуб. Так что когда «Бордо» спустили в четвертую лигу, Джон отозвался одним из первых.

Спортивный директор предоставил своих скаутов и сам вызвался поучаствовать в формировании состава команды, чтобы побыстрее вернуться наверх.

Приглашение Кэрролла в том числе идея Уильямса. У нападающего как раз не шло в «Амьене»: без голов в четырех матчах сезона. Долго уговаривать не пришлось – в «Амьен» он тоже приезжал по приглашению Джона.

Уильямс помогал «Бордо» весь август, но без конкретных сроков. Спортдир договорился с «Амьеном» о совмещении должностей как минимум до конца лета, все бесплатно – не потребует с «Бордо» ни копейки.

Президент «Амьена» Бернар Жуаннен поддержал Уильямса: «Если мы поможем «Бордо» выйти из этого депрессивного состояния, сможем поднять голову. Думаю, что должна быть некая солидарность, потому что никто не заинтересован в том, чтобы «Бордо» объявил о банкротстве».

Почему клуб в 4-й лиге? Что случилось?

Все из-за финансовых проблем. «Бордо» – жертва неумелых владельцев и пандемии .

Клубом управляет Жерар Лопес, который пять лет (с 2016-го по 2020-й) владел «Лиллем»: получил его в долгах, создал еще больше проблем, но постепенно улучшил состояние и избавился от актива в хороший момент – «Лилль» сохранял задолженности, зато выиграл Лигу 1.

Летом 2021-го Лопес подхватил «Бордо»: клуб мог спуститься во второй дивизион из-за отсутствия финансовых гарантий на следующий сезон. Виноваты американские владельцы – инвестиционная компания King Street. Они придумали гениальную схему: купить французский клуб незадолго до нового телевизионного контракта в лиге (договорились с «Бордо» в ноябре 2018-го). Бесили фанатов, меняя логотип и сухо отчитываясь о работе через соцсети. Никаких публичных заявлений.

Весной 2020-го началась пандемия, французский футбол пережил крах ТВ-контракта почти на миллиард евро. Американцы устранились, а во Франции прижилась идиома «клоуны с Кинг Стрит» – как раз про бестолковых инвесторов.

Лопес отсрочил падение клуба в Лигу 2 – это случилось только в 2022-м (финишировали последними в таблице). Но проблемы усугублялись: два года назад мы подробно писали о страданиях жирондинцев во всем. Вот главные пункты.

● «Бордо» разорвал контракт с букмекерской конторой Winamax, одним из главных спонсоров клуба (ежегодно приносил 1,5 млн евро), потому что твиттер компании постоянно шутил про клуб в соцсетях, обычно высмеивая именно качество футбола. Генеральный менеджер «Бордо» Тома Жакмье расстался с деньгами философски: «Фанаты клуба могут смеяться над нами после поражений. Спонсоры – нет».

● В начале 2022-го клуб собрал 21 положительный тест на коронавирус. В Кубке Франции «Бордо» отлетел 0:3 от «Бреста» – всего пять игроков в составе провели до этого хотя бы минуту в лиге. Команда надеялась на переносы в чемпионате, но прямо перед игрой с «Марселем» заболевшие резко вылечились, поэтому играли растренированным составом. Так что у «Бордо» не было ни переносов матчей, ни нормальной подготовки ко второй половине сезона.

● Из-за финансовых проблем «Бордо» долго не мог убрать главного тренера, швейцарца Владимира Петковича. Его уволили только в феврале после пяти поражений в шести матчах – Петкович потребовал 10 млн евро компенсации.

Пришедший из «Реймса» Давид Гийон ситуацию не улучшил.

● Менеджмент убрал в резерв Лорана Косьельни (был капитаном команды), Отавио, Поля Бесса, Сэмюэля Калу, Мехди Зеркана и Джоша Маджа. Главная причина – они просто не нужны клубу. Бесс и Косьельни после этого ушли из футбола.

«Бордо» долго не заявлял игроков. Президент до последнего верил, что клуб не будет любительским

«Бордо» пытался сохранить профессиональный статус, но финансовая комиссия Федерации футбола Франции не приняла апелляцию.

«Было бы гораздо лучше подать заявление о банкротстве и начать в Национальной лиге 3 (пятый дивизион – Спортс), – говорил в интервью Ouest-France человек, близкий к «Бордо». – Сегодня мы даже не знаем, будут ли у нас игроки для четвертой лиги, и мы остались без команд U-19 и U-17».

«Бордо» долго не заявлял игроков, сотрудники беспокоились. Президента клуба даже раскритиковал мэр Бордо Пьер Юрмик: «Я был встревожен этим внезапным и единоличным решением президента клуба Жерара Лопеса. Оно подтверждает рискованный выбор руководства, при котором клуб за три года прошел от Лиги 1 до любительского уровня.

Отказ от профессионального статуса будет иметь катастрофические последствия. Прежде всего, исчезнет учебный центр. Это решение ускоряет падение клуба и оставляет в замешательстве сотрудников, игроков, в том числе молодых, а также преданных болельщиков. Были и будут возможны другие варианты спасения клуба.

Если у нынешнего руководства нет ресурсов, средств и возможностей бороться за выживание нашего клуба со 100-летней историй, то это должно повлечь за собой последствия».

Команда собралась за несколько дней, присоединились даже топ-воспитанники – и Кэрролл. Работа по возвращению наверх началась.

Воспитанники «Бордо» возобновили карьеру, чтобы помочь вылетевшему клубу. Мавуба не играл 5 лет!

Фото: AFP /THIBAUD MORITZ