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Евро-2025 (U21). Групповой этап. Испания против Румынии, Франция сыграет с Грузией, матчи Англии и Германии пройдут в воскресенье

В Словакии продолжается молодежный чемпионат Европы-2025.

Во 2-м туре в субботу Испания встретится с Румынией, Словакия сыграет против Италии, Франция противостоит Грузии.

В воскресенье Англия сыграет со Словенией, Украина – с Финляндией, Чехия – с Германией.

Евро-2025 (U21)

Групповой этап

2-й тур

Чемпионат Европы U-21. Групповой этап
14 июня 16:00, Национальный стадион
Испания U-21
Не начался
Румыния U-21
Чемпионат Европы U-21. Групповой этап
14 июня 19:00, Городской стадион Трнава
Словакия U-21
Не начался
Италия U-21
Чемпионат Европы U-21. Групповой этап
14 июня 19:00, На Сиготи
Португалия U-21
Не начался
Польша U-21
Чемпионат Европы U-21. Групповой этап
14 июня 19:00, Штадион под Дубном
Франция U-21
Не начался
Грузия U-21
Чемпионат Европы U-21. Групповой этап
15 июня 16:00, Štadión pod Zoborom
Англия U-21
Не начался
Словения U-21
Чемпионат Европы U-21. Групповой этап
15 июня 16:00, Košická futbalová aréna
Финляндия U-21
Не начался
Украина U-21
Чемпионат Европы U-21. Групповой этап
15 июня 19:00, МОЛ-Арена
Чехия U-21
Не начался
Германия U-21
Чемпионат Европы U-21. Групповой этап
15 июня 19:00, Futbal Tatran Arena
Нидерланды U-21
Не начался
Дания U-21

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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