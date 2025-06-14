Евро-2025 (U21). Групповой этап. Испания против Румынии, Франция сыграет с Грузией, матчи Англии и Германии пройдут в воскресенье
В Словакии продолжается молодежный чемпионат Европы-2025.
Во 2-м туре в субботу Испания встретится с Румынией, Словакия сыграет против Италии, Франция противостоит Грузии.
В воскресенье Англия сыграет со Словенией, Украина – с Финляндией, Чехия – с Германией.
Групповой этап
2-й тур
14 июня 16:00, Национальный стадион
Не начался
14 июня 19:00, Городской стадион Трнава
Не начался
14 июня 19:00, На Сиготи
Не начался
14 июня 19:00, Штадион под Дубном
Не начался
15 июня 16:00, Štadión pod Zoborom
Не начался
15 июня 16:00, Košická futbalová aréna
Не начался
15 июня 19:00, МОЛ-Арена
Не начался
15 июня 19:00, Futbal Tatran Arena
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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