Евро-2025 (U21). Групповой этап. Испания против Румынии, Франция сыграет с Грузией, матчи Англии и Германии пройдут в воскресенье

В Словакии продолжается молодежный чемпионат Европы-2025.

Во 2-м туре в субботу Испания встретится с Румынией, Словакия сыграет против Италии, Франция противостоит Грузии.

В воскресенье Англия сыграет со Словенией, Украина – с Финляндией, Чехия – с Германией.

Евро-2025 (U21)

Групповой этап

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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