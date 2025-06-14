«Наполи» заинтересован в Лукмане. «Аталанта» хочет 60 млн евро за нападающего

«Наполи» заинтересован в Адемоле Лукмане.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, нигерийский нападающий стремится к новому профессиональному вызову и хочет играть в амбициозном клубе, способном бороться за чемпионство и успешно выступать в Европе.

«Аталанта » готова выслушать предложения. Клуб намерен выручить за 27-летнего игрока 60 миллионов евро.

Утверждается, что такая сумма не пугает «Наполи », под топ-трансфер в атаку зарезервирован бюджет минимум в 50 миллионов.

Сам Лукман ждет предложения из АПЛ, при этом к нему есть интерес из Испании.

В 31 матче завершившегося сезона Серии А нигериец забил 15 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно изучить здесь .