«Наполи» заинтересован в Лукмане. «Аталанта» хочет 60 млн евро за нападающего
«Наполи» заинтересован в Адемоле Лукмане.
Как пишет La Gazzetta dello Sport, нигерийский нападающий стремится к новому профессиональному вызову и хочет играть в амбициозном клубе, способном бороться за чемпионство и успешно выступать в Европе.
«Аталанта» готова выслушать предложения. Клуб намерен выручить за 27-летнего игрока 60 миллионов евро.
Утверждается, что такая сумма не пугает «Наполи», под топ-трансфер в атаку зарезервирован бюджет минимум в 50 миллионов.
Сам Лукман ждет предложения из АПЛ, при этом к нему есть интерес из Испании.
В 31 матче завершившегося сезона Серии А нигериец забил 15 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно изучить здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
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