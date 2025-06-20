Флориан Виртц: «Ливерпуль» выиграл АПЛ в прошлом сезоне, моя цель – повторить это и пройти дальше в ЛЧ. Я пришел не развлекаться, хочу выигрывать все каждый год»

Флориан Виртц рассказал о своих целях в «Ливерпуле».

Сегодня английский клуб объявил о трансфере полузащитника «Байера» за 136 миллионов евро с учетом бонусов.

Немец прокомментировал победу «красных» в АПЛ в сезона-2024/25.

«Я был просто счастлив за игроков, которые наслаждались этим моментом, а также за людей, собравшихся здесь. Я думаю, что это было заслуженно, потому что они провели невероятный сезон. Было просто безумием видеть, сколько людей пришло и какая атмосфера царила. На это было действительно приятно посмотреть.

Я пришел сюда не для того, чтобы развлекаться, я тоже хочу кое-чего добиться и дать фанатам то, чего они заслуживают. Конечно, я хочу продолжать показывать хорошую игру. Так что да, это, несомненно, дает мотивацию добиваться большего. Я бы хотел выигрывать все каждый год! Прежде всего, мы должны делать свою работу, я должен делать свою работу. Мы хотим добиться успеха.

В прошлом сезоне [«Ливерпуль »] выиграл Премьер-лигу, так что моя цель, безусловно, выиграть ее снова, а также пройти дальше в Лиге чемпионов. Я очень амбициозен», – сказал Виртц .