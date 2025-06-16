Сборная Италии рассматривала возвращение Манчини, но Буффон выступил против (La Sicilia)
Джанлуиджи Буффон выступил против назначения Роберто Манчини в сборную Италии.
8 июня Лучано Спаллетти объявил об уходе из итальянской сборной, которую возглавлял с лета 2023 года.
Манчини, работавший в национальной команде с 2018 по 2023 год, ранее выражал готовность вернуться на пост главного тренера. Специалист выиграл с командой Евро-2020.
Вчера стало известно, что сборную возглавил Дженнаро Гаттузо.
По данным La Sicilia, вето на кандидатуру Манчини наложил Буффон. Экс-голкипер сейчас занимает пост главы делегации сборной Италии.
Буффон о Гаттузо в сборной Италии: «Ждем последних деталей. Верю, что сделан лучший выбор. Важно избежать позора, есть разница между поражением и поражением в определенной манере»
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Sicilia
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