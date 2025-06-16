Сборная Италии рассматривала возвращение Манчини, но Буффон выступил против (La Sicilia)

Джанлуиджи Буффон выступил против назначения Роберто Манчини в сборную Италии.

8 июня Лучано Спаллетти объявил об уходе из итальянской сборной, которую возглавлял с лета 2023 года.

Манчини , работавший в национальной команде с 2018 по 2023 год, ранее выражал готовность вернуться на пост главного тренера. Специалист выиграл с командой Евро-2020.

Вчера стало известно, что сборную возглавил Дженнаро Гаттузо .

По данным La Sicilia, вето на кандидатуру Манчини наложил Буффон . Экс-голкипер сейчас занимает пост главы делегации сборной Италии .

Буффон о Гаттузо в сборной Италии: «Ждем последних деталей. Верю, что сделан лучший выбор. Важно избежать позора, есть разница между поражением и поражением в определенной манере»