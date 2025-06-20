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  • Директор «Фламенго» Боту о Филипе Луисе: «Он заставит Европу иначе взглянуть на бразильских тренеров. Их не так много: Лушембурго работал в «Реале», Сколари не был так уж хорош в «Челси»
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Директор «Фламенго» Боту о Филипе Луисе: «Он заставит Европу иначе взглянуть на бразильских тренеров. Их не так много: Лушембурго работал в «Реале», Сколари не был так уж хорош в «Челси»

Жозе Боту заявил, что Филипе Луис перевернет представление о тренерах-бразильцах.

39-летний специалист возглавляет «Фламенго».

 «У него все еще длинные волосы, которые были у него в «Челси»! Он всего лишь год как тренер в профессиональном футболе. Но с тех пор, как я пришел, мы только побеждаем. Никогда еще команда не забивала так много голов.

Он трудоголик, в последние годы своей игровой карьеры он готовился стать тренером. Он хочет знать все о тренерах, в его голове четкое представление о том, как мы хотим играть в футбол. Мы доминируем, владеем мячом.

Это не совсем то же самое, но примером может служить Де Дзерби, которого вы видели в «Брайтоне». Владеть мячом, контролировать мяч и атаковать каждый раз. Это понятная идея. Для меня это было неожиданностью – иметь тренера первой команды с такими четкими идеями, а затем прививать эти идеи. Он похож на Де Дзерби: работает 24 часа в сутки, соединяет футбол и тренировочный процесс. Мы можем поговорить о футболе в 11 вечера или в полночь.

Я не сомневаюсь, что он станет одним из лучших тренеров в Европе в течение трех-четырех лет. На мой взгляд, он может изменить то, как европейцы смотрят на бразильских тренеров. Если вы помните, последним бразильским тренером в Англии был Сколари, и он был не так уж хорош в «Челси».

Даже если брать всю Европу, может быть, еще вспоминается [Вандерлей] Лушембурго в «Реале». Но тренеров не так много, особенно в крупных лигах. Тиаго Мотта провел всю свою карьеру вдали от Бразилии.

Филипе – парень, который заставит Европу взглянуть на бразильских тренеров по-другому», – заявил технический директор «Фламенго».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Telegraph
Жозе Боту
logoвысшая лига Бразилия
logoФламенго
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logoРоберто Де Дзерби
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