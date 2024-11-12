Филипе Луис уже берет трофеи как тренер – Кубок Бразилии с «Фламенго». За 1,5 месяца!

А еще в марте работал с командой U-17.

Филипе Луис взял первый трофей в тренерской карьере – Кубок Бразилии с «Фламенго». Да-да, он уже тренирует, а ведь закончил с футболом только в декабре 2023-го.

В финале обыграли «Атлетико Минейро» Габи Милито – 4:1 в двух матчах, в обоих победы. 3 ноября домашние 3:1, теперь выездные 1:0.

«Фламенго» взял второй кубок за два года – в 2022-м с Луисом-игроком, а теперь тренером!

«Сегодня вы говорите о Филипе-чемпионе, но я буду расти и развиваться». Луис сходу провел «Фламенго» через решающие стадии

«Фламенго» уверенно двигался к победе в Кубке Бразилии-2024: стартовал со стадии 1/16 финала и поочередно выбил «Амазонас», «Палмейрас», «Баию», «Коринтианс» и «Атлетико Минейро» в финале. Луис включился на решающем этапе – с полуфинала.

«Фламенго» в соцсетях изобразил силуэт тренера с кубком. Непривычно, правда?

И сравнили себя с Алой ведьмой из киновселенной Marvel.

А сам Луис после игры мило праздновал победу на поле вместе с дочкой. Обнимался, крутил сальто (дочь занимается гимнастикой) и просто радовался победе.

На пресс-конференции тренера залили пивом.

Говоря о победе, Луис вспомнил заслуги Тите, который тренировал команду до него, и рассуждал о перспективах: «У меня есть четкая цель в карьере, я знаю, куда хочу попасть, и что должен для этого сделать. Нужно будет много работать. Это большая жертва, все тренеры поймут, о чем я говорю.

Я не думал, что работа тренером будет занимать так много времени, но это мой путь, моя страсть, я обожаю футбол. Сегодня вы говорите о Филипе-чемпионе, но я буду расти и развиваться, у меня много знаний».

Луис начинал с молодежек – с марта поработал с двумя командами. Перед главной взял КЧМ до 20 лет

Филипе Луис закончил меньше года назад – в декабре 2023-го. Уже в этом марте стартовал в новой должности: на четыре месяца принял команду до 17 лет. Летом его повысили до «Фламенго» U-20, с которым Луис взял международный трофей – клубный ЧМ до 20 лет.

Филипе Луис возглавил взрослый «Фламенго» только 30 сентября: подобрал после отставки экс-тренера сборной Бразилии Тите. Дорос до главной команды всего за семь месяцев!

В девяти матчах при нем «Фламенго» потерпел лишь одно поражение: 0:2 от «Флуминенсе» в середине октября. Могли влетать крупнее, но Гансо смазал пенальти прямо перед перерывом. Больше команда Филипе Луиса не проигрывала. В лиге в основном победы, потеряли очки только с «Интернасьоналом» (1:1).

В дебюте сразу первый полуфинал Кубка Бразилии против «Коринтианс»: гол Алекса Сандро (на всякий случай уточним: того самого, из »Ювентуса») принес минимальную победу, в ответке удержали нули (еще и с красной Бруно Энрике) и вышли в финал вместе с «Атлетико Минейро».

В первом матче обыграли 3:1 и сделали огромный вклад в возможную победу. Ответный прошел в ночь на понедельник – минимальная победа благодаря голу Гонсало Платы в концовке.

Помимо титула «Фламенго» Филипе Луиса почти гарантировал участие в следующем розыгрыше Кубка Либертадорес – ниже седьмого места уже вряд ли опустится, а это как минимум участие в отборе.

Многообещающие полтора месяца бразильца во главе клуба.

Пенальти за игру вторым мячом – и такое бывает? Все вокруг дикого эпизода из Бразилии

Фото: Gettyimages /Wagner Meier; East News /Thiago Ribeiro / AGIF / AGIF via AFP