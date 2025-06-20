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«Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» сыграют в матче за Суперкубок Англии 10 августа

Матч за Суперкубок Англии пройдет 10 августа.

За трофей сразятся «Ливерпуль», ставший чемпионом АПЛ, и «Кристал Пэлас», выигравший Кубок Англии.

Ранее сообщалось, что встреча состоится 9 августа. По уточненным данным, игра пройдет на день позже.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Ливерпуля»
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