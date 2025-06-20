«Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» сыграют в матче за Суперкубок Англии 10 августа

Матч за Суперкубок Англии пройдет 10 августа.

За трофей сразятся «Ливерпуль », ставший чемпионом АПЛ , и «Кристал Пэлас », выигравший Кубок Англии .

Ранее сообщалось, что встреча состоится 9 августа. По уточненным данным, игра пройдет на день позже.

Команды сыграют на «Уэмбли ».