Владелец «Ботафого» Текстор поцеловал тренера Пайву в эфире после победы над «ПСЖ». Португалец пошутил: «Я бы предпочел поцелуй от жены»

Джон Текстор поцеловал тренера «Ботафого» за победу над «ПСЖ».

«Ботафого» обыграл «ПСЖ » во втором туре группового этапа клубного ЧМ (1:0).

Во время послематчевого интервью владелец бразильского клуба Джон Текстор, радуясь победе команды, обнял тренера Ренату Пайву и поцеловал его в щеку.

«Я бы предпочел поцелуй от жены, ну да ладно...» – пошутил Пайва.

«Ботафого » лидирует в группе B с 6 очками после двух туров. «ПСЖ» идет вторым, опережая «Атлетико» по личным встречам.