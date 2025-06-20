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  • Владелец «Ботафого» Текстор поцеловал тренера Пайву в эфире после победы над «ПСЖ». Португалец пошутил: «Я бы предпочел поцелуй от жены»
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Владелец «Ботафого» Текстор поцеловал тренера Пайву в эфире после победы над «ПСЖ». Португалец пошутил: «Я бы предпочел поцелуй от жены»

Джон Текстор поцеловал тренера «Ботафого» за победу над «ПСЖ».

«Ботафого» обыграл «ПСЖ» во втором туре группового этапа клубного ЧМ (1:0). 

Во время послематчевого интервью владелец бразильского клуба Джон Текстор, радуясь победе команды, обнял тренера Ренату Пайву и поцеловал его в щеку.

«Я бы предпочел поцелуй от жены, ну да ладно...» – пошутил Пайва.

«Ботафого» лидирует в группе B с 6 очками после двух туров. «ПСЖ» идет вторым, опережая «Атлетико» по личным встречам. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ElDesmarque
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