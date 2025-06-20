Субименди прибыл в Лондон для завершения трансфера в «Арсенал». «Мадрид» интересовался хавбеком «Сосьедада»
Мартин Субименди завершает переход в «Арсенал».
Как сообщает The Athletic, баск прибыл в Лондоне, чтобы закрыть последние детали по трансферу.
В контракте Субименди с «Реал Сосьедад» прописаны отступные в размере 60 миллионов евро. Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику проявлял «Реал Мадрид».
В минувшем сезоне Ла Лиги Субименди провел 36 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
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