Субименди прибыл в Лондон для завершения трансфера в «Арсенал». «Мадрид» интересовался хавбеком «Сосьедада»

Мартин Субименди завершает переход в «Арсенал».

Как сообщает The Athletic, баск прибыл в Лондоне, чтобы закрыть последние детали по трансферу.

В контракте Субименди с «Реал Сосьедад » прописаны отступные в размере 60 миллионов евро. Ранее сообщалось , что интерес к полузащитнику проявлял «Реал Мадрид».

В минувшем сезоне Ла Лиги Субименди провел 36 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.