«Реал» попытается подписать Субименди по просьбе Алонсо. Мадридцы готовы платить хавбеку «Сосьедада» 6-7 млн евро в год, «Арсенал» предлагает 10 млн (As)

«Реал» попытается перехватить Мартина Субименди у «Арсенала».

Ранее сообщалось, что «канониры» согласовали трансфер полузащитника «Реал Сосьедад », и игрок готовится к прохождению медосмотра.

По сведениям As, «Реал» предпримет попытку подписать Субименди по желанию нового главного тренера Хаби Алонсо . Мадридцы рассчитывают, что переговоры с «Сосьедадом» будут успешными благодаря хорошим отношениям между клубами.

Отмечается, что Субименди предпочел бы остаться в Ла Лиге , его привлекает идея выступать за «Реал». Полузащитник готов отложить переход в «Арсенал», контракт с которым еще не подписан.

«Реал» намерен снизить сумму трансфера Субименди , которая должна составить 60 миллионов евро, за счет бесплатной аренды одного из игроков «Кастильи», при этом не исключено включение в сделку и игроков основной команды. Хавбеку готовы заплатить 6-7 млн евро за первый сезон, тогда как «Арсенал » предлагает около 10 млн евро в год после уплаты налогов.