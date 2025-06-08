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  • «Реал» попытается подписать Субименди по просьбе Алонсо. Мадридцы готовы платить хавбеку «Сосьедада» 6-7 млн евро в год, «Арсенал» предлагает 10 млн (As)
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«Реал» попытается подписать Субименди по просьбе Алонсо. Мадридцы готовы платить хавбеку «Сосьедада» 6-7 млн евро в год, «Арсенал» предлагает 10 млн (As)

«Реал» попытается перехватить Мартина Субименди у «Арсенала».

Ранее сообщалось, что «канониры» согласовали трансфер полузащитника «Реал Сосьедад», и игрок готовится к прохождению медосмотра.

По сведениям As, «Реал» предпримет попытку подписать Субименди по желанию нового главного тренера Хаби Алонсо. Мадридцы рассчитывают, что переговоры с «Сосьедадом» будут успешными благодаря хорошим отношениям между клубами.

Отмечается, что Субименди предпочел бы остаться в Ла Лиге, его привлекает идея выступать за «Реал». Полузащитник готов отложить переход в «Арсенал», контракт с которым еще не подписан.

«Реал» намерен снизить сумму трансфера Субименди, которая должна составить 60 миллионов евро, за счет бесплатной аренды одного из игроков «Кастильи», при этом не исключено включение в сделку и игроков основной команды. Хавбеку готовы заплатить 6-7 млн евро за первый сезон, тогда как «Арсенал» предлагает около 10 млн евро в год после уплаты налогов.

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoМартин Субименди
logoХаби Алонсо
logoРеал Сосьедад
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoАрсенал
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