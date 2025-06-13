Александр Тихонов: «Сегодня российский спорт выживает. У нас процветает только футбол в плане финансов»

Александр Тихонов заявил о низких зарплатах тренеров в России.

«Можно ли всерьез говорить о спорте будущего, когда зарплата тренера в провинции – 25 тысяч рублей? Мы ничего не добьемся. Уже все упустили: сельский спорт – напрочь, и юношеский. Кругом все платное, а зарплаты – нищенские. О каком будущем говорить, если тренеру дают количество спортсменов, справиться с которыми невозможно?

Сегодня российский спорт выживает. У нас процветает только футбол в плане финансов», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.