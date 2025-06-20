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«Вулвс» подписали Фера Лопеса из «Сельты» за 25 млн евро, контракт – на 5 лет

«Вулверхэмптон» подписал контракт с Фером Лопесом на 5 лет.

Сообщалось, что «Вулвс» суммарно заплатят до 25 млн евро за 21-летнего атакующего полузащитника – больше суммы отступных в 20 млн, но зато несколькими траншами. Зарплата испанца вырастет втрое. 

В 17 матчах Ла Лиги-2024/25 Фер Лопес забил 2 гола. Его подробная статистика выступлений – здесь.

Изображение: wolves.co.uk

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Вулверхэмптона»
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