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«Вулвс» заплатят до 25 млн евро «Сельте» за Фера Лопеса. Зарплата 21-летнего хавбека вырастет втрое

«Вулверхэмптон» близок к покупке полузащитника «Сельты» Фера Лопеса.

«Вулвс» уже согласовали зарплату 21-летнего атакующего полузащитника – он будет получать втрое больше, чем сейчас.

Теперь «Сельта» и клуб АПЛ обсуждают последние детали сделки. «Вулверхэмптон» готов заплатить больше отступных в 20 миллионов евро, чтобы переводить не всю сумму сразу, а несколькими траншами. В итоге «Сельта» может получить до 25 млн евро.

В 17 матчах Ла Лиги-2024/25 Фер Лопес забил 2 гола. Его подробная статистика выступлений – здесь.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
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