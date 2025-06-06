«Вест Хэм» объявил о выкупе Тодибо у «Ниццы». «Барса» получит около 8,5 млн евро – 20% от сделки

«Вест Хэм» объявил о выкупе Жан-Клера Тодибо у «Ниццы».

«Мы можем подтвердить, что Жан-Клер Тодибо завершит постоянный переход из «Ниццы» 1 июля», – говорится в сообщении лондонского клуба.

Ранее английский клуб арендовал защитника у французов с обязательством выкупа за 42 млн евро.

Теперь «Барселона» получит 20% от суммы сделки – порядка 8,5 миллиона евро.

Тодибо перешел в каталонский клуб из «Тулузы» в 2019 году за 1 миллион евро, хотя контракт игрока истекал в конце сезона. Каталонцы сознательно пошли на эти условия, чтобы сохранить хорошие отношения с руководством французского клуба.

Таким образом, «Барселона » окончательно теряет права на Тодибо, но суммарно заработает около 17 миллионов на трансферах защитника.