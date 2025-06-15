«Сельта» выкупила Мориба у «Лейпцига» за 6 млн евро. Контракт с экс-хавбеком «Барсы» – до 2029-го

Илайш Мориба останется в «Сельте» на постоянной основе.

Испанский клуб объявил о выкупе полузащитника у «Лейпцига». С ним заключен контракт сроком до 2029 года.

По данным инсайдера Флориана Плеттенберга, «Сельта» выплатит за 22-летнего воспитанника «Барселоны» 6 млн евро.

Мориба в минувшем сезоне провел 33 игры в Ла Лиге и забил 1 гол. Подробно со статистикой Илайша можно ознакомиться здесь .