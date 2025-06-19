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«Байер» близок к трансферу Куансы из «Ливерпуля» за 40 млн евро. Контракт с защитником согласован

Джарелл Куанса близок к переходу в «Байер».

Немецкий клуб близок к достижению договоренности с «Ливерпулем» о трансфере 22-летнего защитника, сообщает The Athletic.

Официальных предложений еще не было, но переговоры продвигаются. Ожидается, что сумма сделки составит чуть более 40 миллионов евро.

По информации Фабрицио Романо, футболист уже устно согласовал условия личного контракта с «Байером».

В минувшем сезоне АПЛ Куанса провел 13 матчей. Статистику англичанина можно найти здесь.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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