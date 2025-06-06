«Локомотив» обязали выплатить «Мариуполю» около 50 тысяч евро за Мампасси

«Локомотив» обязали выплатить около 50 тысяч евро «Мариуполю».

Ранее украинский клуб подал в суд на «Локомотив» в связи с компенсационными выплатами за трансфер защитника из «Шахтера» в 2021 году.

ФИФА удовлетворила требование «Мариуполя», после чего «Локомотив» обжаловал это решение в CAS.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Локомотива» и оставил в силе решение ФИФА о выплате «Мариуполю» 49 808 евро плюс 5% годовых с февраля 2022-го в качестве компенсации за подготовку футболиста, следует из документов на сайте суда.

Отмечается, что в случае отказа ФИФА может наложить на клуб санкции, вплоть до запрета на регистрацию новых игроков.

Мампасси перешел в «Локомотив» в январе 2022-го. Его контракт с московским клубом рассчитан до декабря 2026 года. Сезон-2024/25 украинец провел в аренде в бельгийском «Кортрейке».