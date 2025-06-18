Судья показал изображение Девы Марии Гваделупской вместе с красной карточкой игроку «Боки» Фигалю в матче КЧМ с «Бенфикой»

Судья показал изображение Девы Марии вместе с красной карточкой игроку на КЧМ.

«Бока Хуниорс » и «Бенфика » сыграли вничью (2:2) в 1-м туре группового этапа клубного чемпионата мира.

Главный судья Сесар Артуро Рамос удалил троих футболистов – игроков «Боки» Андера Эрреру (на 45-й минуте) и Хорхе Николаса Фигаля (на 88-й), а также форварда «Бенфики» Андреа Белотти (на 72-й).

Вместе с красной карточкой для Фигаля 41-летний мексиканский рефери достал изображение Девы Марии Гваделупской (образ Богородицы, наиболее почитаемая святыня Латинской Америки; в Католической церкви почитается как нерукотворный образ, Богородица изображена смуглой – Спортс’‘).

Судья быстро осознал, что случилось, и убрал религиозный символ обратно в карман.

Изображение: x.com/ArtuuroSG