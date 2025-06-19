Мостовой о расширении: «Как минимум 18 команд должны быть в РПЛ. В такой огромной стране мало 16 клубов, в других по 20 играет»

Александр Мостовой высказался за расширение Мир РПЛ.

«Нельзя было допускать того, что произошло с «Химками». Произошел форс-мажор. Но опять же решают живые люди.

Я вижу только одно хорошее, это осталось 16 команд, я всегда даже за 18 команд, у нас в такой огромной стране мало 16 команд, во всех других странах, которые на порядок ниже, по 20 команд играет.

Как минимум 18 команд мы должны иметь в высшей лиге», – сказал экс-игрок сборной России.

Ранее «Пари НН » занял 13-е место в РПЛ , а позднее проиграл «Сочи» в стыковых матчах за право вступления в высшем дивизионе. По решению бюро исполкома РФС нижегородский клуб остался в высшей лиге, где заменит в следующем сезоне не получившие лицензию «Химки ».

❌ «Химки» объявили о «приостановке деятельности»: «Мы сделали все возможное, чтобы сохранить клуб»