Мостовой о расширении: «Как минимум 18 команд должны быть в РПЛ. В такой огромной стране мало 16 клубов, в других по 20 играет»
Александр Мостовой высказался за расширение Мир РПЛ.
«Нельзя было допускать того, что произошло с «Химками». Произошел форс-мажор. Но опять же решают живые люди.
Я вижу только одно хорошее, это осталось 16 команд, я всегда даже за 18 команд, у нас в такой огромной стране мало 16 команд, во всех других странах, которые на порядок ниже, по 20 команд играет.
Как минимум 18 команд мы должны иметь в высшей лиге», – сказал экс-игрок сборной России.
Ранее «Пари НН» занял 13-е место в РПЛ, а позднее проиграл «Сочи» в стыковых матчах за право вступления в высшем дивизионе. По решению бюро исполкома РФС нижегородский клуб остался в высшей лиге, где заменит в следующем сезоне не получившие лицензию «Химки».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
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