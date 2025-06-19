  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о расширении: «Как минимум 18 команд должны быть в РПЛ. В такой огромной стране мало 16 клубов, в других по 20 играет»
14

Мостовой о расширении: «Как минимум 18 команд должны быть в РПЛ. В такой огромной стране мало 16 клубов, в других по 20 играет»

Александр Мостовой высказался за расширение Мир РПЛ.

«Нельзя было допускать того, что произошло с «Химками». Произошел форс-мажор. Но опять же решают живые люди.

Я вижу только одно хорошее, это осталось 16 команд, я всегда даже за 18 команд, у нас в такой огромной стране мало 16 команд, во всех других странах, которые на порядок ниже, по 20 команд играет.

Как минимум 18 команд мы должны иметь в высшей лиге», – сказал экс-игрок сборной России.

Ранее «Пари НН» занял 13-е место в РПЛ, а позднее проиграл «Сочи» в стыковых матчах за право вступления в высшем дивизионе. По решению бюро исполкома РФС нижегородский клуб остался в высшей лиге, где заменит в следующем сезоне не получившие лицензию «Химки».

❌ «Химки» объявили о «приостановке деятельности»: «Мы сделали все возможное, чтобы сохранить клуб»

«Интер Майами» против «Порту» – кто победит в матче на клубном ЧМ?5976 голосов
Интер МайамиИнтер Майами
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
ПортуПорту
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoХимки
Р-Спорт
logoАлександр Мостовой
logoПари НН
logoОрганизация РПЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Борис Ротенберг про РПЛ: «Расширять можно все что угодно. Главное – штаны не порвать. Выйти и потерять неправильно бюджет – что произошло с «Химками»
38сегодня, 07:48
Алаев о ситуации с «Химками»: «Есть желание внести поправку в регламент – чтобы команда, не получившая лицензию, автоматически опускалась на 16‑е место. Она будет вынесена на голосование»
18вчера, 14:38
❌ «Химки» объявили о «приостановке деятельности»: «Мы сделали все возможное, чтобы сохранить клуб»
135вчера, 10:18
Почему «Пари НН» все-таки оставили в РПЛ?
13617 июня, 14:55
Главные новости
Глава МИД Венгрии о матче сборных: «Надеемся, что Россия сможет вернуться на международную арену. Российские дзюдоисты участвуют в ЧМ в Будапеште, пловцы были на ЧМ-2024»
17 минут назад
«Барса» надеется на уход тер Стегена, Фати, Кристенсена и еще четырех игроков для соблюдения правил Ла Лиги после покупок Гарсии и Уильямса. Марк-Андре не хочет уходить
1226 минут назад
Депутат Даванков о проблемах «Химок» и «Витязя»: «Государство не должно вмешиваться. Его вмешательство мешает клубам развиваться»
1941 минуту назад
Тимоти Веа о приеме у Трампа: «Это было странно. Когда он начал говорить о политике и Иране, мысли были такие: «Мужик, я просто хочу играть в футбол»
1451 минуту назад
Митрофанов об атаке Израиля на Иран: «Вопрос не в бане Израиля. Нужно снимать бан с российских команд, это было бы справедливо. Двойные стандарты – это неправильно»
65сегодня, 11:25
Канделаки о 10-летии «Матч ТВ»: «Нам удалось построить бренд, который любят и уважают. Благодаря поддержке «Газпрома» канал является важнейшим игроком на спортивном рынке России»
95сегодня, 10:59
Мы убрали у клубов общий элемент – вспомните его?
сегодня, 11:00
Кордоба, Угальде, Глушенков, Акинфеев, Батраков, Барко, Агкацев, Кисляк – финалисты премии Winline Герои РПЛ в номинации «Игрок сезона»
10сегодня, 10:48
«Локомотив» объявил о переходе Бакаева. Контракт – на 2 года
39сегодня, 10:39Фото
Генсек РФС Митрофанов о матчах «Пари НН» в Саранске: «Выставка «Росатома» – важное государственное мероприятие. Регламент допускает использование резервных стадионов»
47сегодня, 10:14
Ко всем новостям
Последние новости
Эрреру и Фигаля из «Боки» дисквалифицировали на 4 матча за удаления в матче с «Бенфикой» на КЧМ
2 минуты назад
Дженнаро Гаттузо: «В Серии А играли 68% иностранцев и 32% итальянцев в этом сезоне. Мы должны дать нашим молодым игрокам шанс расти»
15 минут назад
«Пари НН» купил 18-летнего Ивлева у «Факела» и отдал Мухина в аренду «Соколу»
115 минут назад
Состоялся полноценный релиз футбольного симулятора Rematch. Роналдиньо – амбассадор игры
125 минут назадИгры
Капаррос стал первым почетным президентом «Севильи». На счету экс-тренера больше всего официальных матчей и побед во главе клуба
29 минут назад
Маскерано об «Интер Майами» на КЧМ: «Мы хотим проверить себя против соперников, играющих в Европе, в ЛЧ. Футбол – это 11 на 11 и один мяч, мы надеемся доказать, чего стоим»
559 минут назад
5 лучших результатов 1-го тура КЧМ в фэнтези – у игроков «Баварии»
сегодня, 11:18Фэнтези
Марио Суарес о безголевой серии Гризманна: «Атлетико» играет так, что ему часто приходится находиться в 70 метрах от ворот. Сильные стороны таких игроков раскрываются ближе к штрафной»
1сегодня, 11:15
Дмитрий Аленичев: «Хочется, чтобы Батраков и Кисляк сейчас не думали о Европе, а сосредоточились на РПЛ. Сыграют новый сезон так же, как предыдущий – можно говорить о европейских клубах»
6сегодня, 11:11
Сычев о Челестини: «В «Марселе» он был мозгом команды, отличался интеллектом и вне поля, знал 3 языка. Я был уверен, что он посвятит себя тренерству»
4сегодня, 10:57