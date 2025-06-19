Маскерано об «Интер Майами» на КЧМ: «Мы хотим проверить себя против соперников, играющих в Европе, в ЛЧ. Футбол – это 11 на 11 и один мяч, мы надеемся доказать, чего стоим»

Хавьер Маскерано считает, что его «Интер» может противостоять европейским клубам.

Ранее «Интер Майами» сыграл вничью с египетским «Аль-Ахли (0:0) в матче открытия клубного чемпионата мира. Сегодня команда Маскерано сыграет с «Порту» во 2-м туре КЧМ .

«Реальность такова, что мы сосредоточены на предстоящем матче. В нем хочет сыграть каждый футболист, потому что против соперника, который играет в Европе, в Лиге чемпионов, в важных турнирах, ты проверяешь себя. Мы надеемся доказать, чего мы действительно стоим.

За исключением двух-трех матчей, таких как «ПСЖ » против «Атлетико » (4:0) и «Бавария» против «Окленд Сити» (10:0), остальные были почти равны. Мы видели это даже вчера в матче «Дортмунда» против «Флуминенсе» (0:0). Я имею в виду, возможно, было много ожиданий, что будет большая разница между европейскими командами, и я даже не говорю о южноамериканских, потому что вчера «Монтеррей» провел очень, очень хорошую игру против «Интера» (1:1), финалиста еврокубка.

Я думаю, это показывает нам, командам, которые не привыкли соревноваться на таком уровне и в таком чемпионате, что футбол – это 11 на 11 и один мяч. Когда у вас есть энтузиазм, решимость, желание и уверенность в том, что вы делаете, вы можете соревноваться с соперниками на самом высоком уровне.

Это еще один довод, чтобы выходить на этот матч и верить в то, что мы делаем, и, прежде всего, чтобы доказать себе. Я думаю, что в этом и заключается суть спорта», – сказал главный тренер «Интер Майами».