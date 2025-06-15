«Интер Майами» творит историю – мы очень молодая команда и играем на КЧМ. Мы были лучше «Аль-Ахли» и могли забить». Устари о матче открытия

Оскар Устари считает, что «Интер Майами» уже вошел в историю.

Американский клуб и египетский «Аль-Ахли» не выявили победителя (0:0) в матче открытия клубного чемпионата мира. 38-летний вратарь «Интера» Устари сделал 8 сэйвов и был признан лучшим игроком встречи.

«Нашей команде нужно постоянно совершенствоваться. Мы очень молодая команда, и некоторые люди этого не видят, но «Интер» творит историю. Мы развивались всего несколько лет, и сегодня играем на клубном чемпионате мира, поэтому мы должны это ценить.

Мы заканчиваем с чувством, что могли забить, и я думаю, что мы были лучше. Предстоящий соперник будет совершенно другим, поэтому нам нужно отдохнуть и сосредоточиться на будущем», – заявил голкипер «Интер Майами » после матча.

19 июня клуб МЛС сыграет на турнире против «Порту».