62 415 зрителей посетили матч «Реала» и «Аль-Хилаля» – второй показатель по посещаемости на клубном чемпионате мира

Более 60 тысяч зрителей посетили матч «Реала» в Майами.

«Реал » и «Аль-Хилаль » сыграли вничью 1:1 в игре клубного чемпионата мира.

Посещаемость матча на арене «Хард Рок Стэдиум » составила 62 415 зрителей. Стадион способен вместить 64 767 болельщиков.

Таким образом, этот матч стал вторым в списке самых посещаемых матчей турнира.

Лучший результат все еще принадлежит матчу «ПСЖ» и «Атлетико» (4:0), который посетили 80 619 зрителей.

Проблемный старт «Реала» Алонсо: провалили 1-й тайм, запороли пенальти на 90+2, упустили победу над «Аль-Хилалем»