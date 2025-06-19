62 415 зрителей посетили матч «Реала» и «Аль-Хилаля» – второй показатель по посещаемости на клубном чемпионате мира
Более 60 тысяч зрителей посетили матч «Реала» в Майами.
«Реал» и «Аль-Хилаль» сыграли вничью 1:1 в игре клубного чемпионата мира.
Посещаемость матча на арене «Хард Рок Стэдиум» составила 62 415 зрителей. Стадион способен вместить 64 767 болельщиков.
Таким образом, этот матч стал вторым в списке самых посещаемых матчей турнира.
Лучший результат все еще принадлежит матчу «ПСЖ» и «Атлетико» (4:0), который посетили 80 619 зрителей.
Проблемный старт «Реала» Алонсо: провалили 1-й тайм, запороли пенальти на 90+2, упустили победу над «Аль-Хилалем»
Интер Майами
Будет ничья
Порту
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт ФИФА
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