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«Реал» играет вничью с «Аль-Хилалем» на КЧМ – 1:1. В перерыве на победу мадридцев дают 2.08

«Реал» и «Аль-Хилаль» играют вничью на клубном чемпионате мира (1:1, перерыв).

На 34-й минуте счет открыл нападающий «Реала» Гонсало Гарсия. Саудовский клуб сравнял на 41-й минуте благодаря голу Рубена Невеша с пенальти.

«Реал» котировался подавляющим фаворитом перед в прематче за 1.40. В перерыве на победу мадридцев дают коэффициент 2.08, на ничью – 2.95, на успех «Аль-Хилаля» – 4.50.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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