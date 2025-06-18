Владимир Быстров: «В наше время была серьезная дедовщина. Я постоянно не понимал молодых, особенно в «Краснодаре», но мы такими методами не пользовались»
Владимир Быстров высказался о дедовщине и общении с молодыми игроками.
«У меня постоянно были истории, когда я не понимал более молодых партнеров. В основном это было в «Краснодаре».
К примеру, я в какой-то момент говорил Дане Фомину, что ему нужно ускориться. Он стоял и как будто думал: «Что он мне рассказывает?» С Комличенко похожие истории были. Таких примеров произошло много.
В наше время серьезная дедовщина была. Когда мы повзрослели – и близко такими методами не пользовались, даже на 10%.
Возможно, молодым не нравилась форма наших подсказок и советов, но это просто несопоставимо с нашим временем», – заявил бывший полузащитник клубов РПЛ и сборной России.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
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