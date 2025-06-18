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Индзаги об уходе из «Интера»: «Буду скучать даже по самым несправедливым обвинениям. Если это цена, которую я должен заплатить за 4 года в клубе, я с радостью это сделаю»

Симоне Индзаги высказался о критике, которой подвергался в «Интере».

В начале июня 49-летний специалист покинул пост главного тренера миланской команды и возглавил «Аль-Хилаль». 

«Если это цена, которую я должен заплатить за свои четыре года в «Интере», я с радостью это сделаю, но это ничто по сравнению с хорошим отношением со стороны каждого. Я говорю про «Интер», про болельщиков, про руководство, про игроков. 

Я верю, что они тоже, ради блага «Интера», были убеждены, что правильным решением было расстаться, что причинило огромную боль каждому.

Сегодня, как это часто случалось за четыре года моей работы в «Интере», я выслушал все. Я знаю, что буду скучать по всему, даже по самым несправедливым обвинениям в свой адрес», – сказал Индзаги. 

Индзаги об уходе из «Интера» в «Аль-Хилаль»: «Я вышел из зоны комфорта. Хочу изменить образ мышления, стиль игры, попробовать что-то новое»

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ANSA
logoсерия А Италия
logoИнтер
logoСимоне Индзаги
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Хилаль
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