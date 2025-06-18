Индзаги об уходе из «Интера»: «Буду скучать даже по самым несправедливым обвинениям. Если это цена, которую я должен заплатить за 4 года в клубе, я с радостью это сделаю»

Симоне Индзаги высказался о критике, которой подвергался в «Интере».

В начале июня 49-летний специалист покинул пост главного тренера миланской команды и возглавил «Аль-Хилаль».

«Если это цена, которую я должен заплатить за свои четыре года в «Интере», я с радостью это сделаю, но это ничто по сравнению с хорошим отношением со стороны каждого. Я говорю про «Интер», про болельщиков, про руководство, про игроков.

Я верю, что они тоже, ради блага «Интера», были убеждены, что правильным решением было расстаться, что причинило огромную боль каждому.

Сегодня, как это часто случалось за четыре года моей работы в «Интере», я выслушал все. Я знаю, что буду скучать по всему, даже по самым несправедливым обвинениям в свой адрес», – сказал Индзаги.

Индзаги об уходе из «Интера» в «Аль-Хилаль»: «Я вышел из зоны комфорта. Хочу изменить образ мышления, стиль игры, попробовать что-то новое»