Индзаги об уходе из «Интера» в «Аль-Хилаль»: «Я вышел из зоны комфорта. Хочу изменить образ мышления, стиль игры, попробовать что-то новое»
Симоне Индзаги назвал переезд в Саудовскую Аравию выходом из зоны комфорта.
Итальянский тренер после четырех лет в «Интере» возглавил «Аль-Хилаль».
«Я принял вызов и вышел из зоны комфорта после нескольких лет в «Интере».
Не было другой команды, которую я хотел бы тренировать. Я хочу изменить свой образ мышления, свой стиль игры и попробовать что-то новое», – сказал главный тренер «Аль-Хилаля» Индзаги.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: FcInterNews.it
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