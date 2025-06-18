Индзаги об уходе из «Интера» в «Аль-Хилаль»: «Я вышел из зоны комфорта. Хочу изменить образ мышления, стиль игры, попробовать что-то новое»

Симоне Индзаги назвал переезд в Саудовскую Аравию выходом из зоны комфорта.

Итальянский тренер после четырех лет в «Интере » возглавил «Аль-Хилаль».

«Я принял вызов и вышел из зоны комфорта после нескольких лет в «Интере».

Не было другой команды, которую я хотел бы тренировать. Я хочу изменить свой образ мышления, свой стиль игры и попробовать что-то новое», – сказал главный тренер «Аль-Хилаля » Индзаги.

Зарплата Индзаги в «Аль-Хилале» – 26 млн евро чистыми! Насколько это много?