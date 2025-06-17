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Лалас о сборной США: «Мы часто говорим, что разнообразие – одно из наших преимуществ, но однородность легче поддается управлению. Возможно, нужно быть избирательнее, а не инклюзивнее»

Алекси Лалас допустил, что проблемы сборной США связаны с принципом разнообразия.

«Мы часто говорим о нашем разнообразии и подчеркиваем, что это одно из наших преимуществ, одна из замечательных черт нашей страны. Но с этим разнообразием приходит и разнообразие мнений. Если я спрошу у сотни людей, имеющих связь с футболом, о том, что такое красивый футбол, то получу сотню разных ответов. И они могут зависеть от этнической принадлежности, места, где человек вырос, даже от географии. От разных факторов.

Поэтому я утверждал, что однородность некоторых других стран и культур, просто с точки зрения численности населения, гораздо легче поддается управлению. Там есть коллективное понимание и, что еще важнее, согласие по поводу того, как команда будет играть. Но сделать так, чтобы 11 человек, представляющих эту великую страну с населением 350 миллионов, были на одной волне, очень и очень сложно.

Я уже говорил раньше, что, возможно, лучший путь к тому, чтобы мужская сборная играла лучше, заключается в том, чтобы быть более избирательными, а не настолько инклюзивными. Если бы мы взяли игроков только из Нью-Йоркской агломерации или из Южной Калифорнии, таких, которые выросли в одной среде и обладают общим опытом, возможно, это обеспечило бы лучшее взаимопонимание.

Этот миф о «плавильном котле» – признаюсь первым, я сам в него верил. И я не говорю, что это невозможно. Просто на это уходит гораздо больше времени и усилий. А когда речь идет о национальной сборной, у вас нет времени, чтобы это реализовать», – сказал бывший защитник сборной США.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: First Things First
logoСборная США по футболу
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