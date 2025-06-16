«Бавария» продала хавбека Видовича загребскому «Динамо» за 2 млн евро
Габриэль Видович покинул «Баварию».
Мюнхенский клуб объявил о переходе 21-летнего полузащитника в загребское «Динамо» на постоянной основе. По информации журналиста Sky Sport Керри Хау, сумма сделки составила чуть меньше двух миллионов евро.
Видович находился в системе «Баварии» с 2016 года. В составе основной команды мюнхенцев он провел 8 матчей.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?27756 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Баварии»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости