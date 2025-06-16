«Бавария» продала хавбека Видовича загребскому «Динамо» за 2 млн евро

Габриэль Видович покинул «Баварию».

Мюнхенский клуб объявил о переходе 21-летнего полузащитника в загребское «Динамо » на постоянной основе. По информации журналиста Sky Sport Керри Хау, сумма сделки составила чуть меньше двух миллионов евро.

Видович находился в системе «Баварии» с 2016 года. В составе основной команды мюнхенцев он провел 8 матчей.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .