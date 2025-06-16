Луис Диас вставил бриллианты в зубы перед свадьбой. На празднике в Колумбии присутствовали Куадрадо, Фабиньо, Муньос и Мина
Луис Диас вставил бриллианты в зубы перед свадьбой.
Футболист «Ливерпуля» в субботу женился на своей спутнице Джеральдин Понс, с которой знаком с 19 лет. Свадьба прошла в городе Барранкилья в Колумбии.
На мероприятии Диас появился с бриллиантовыми вставками на зубах.
На церемонии также присутствовали партнеры Диаса по сборной Колумбии – Хуан Куадрадо, Даниэль Муньос и Йерри Мина. Также среди гостей был и бывший партнер Диаса по «Ливерпулю», бразилец Фабиньо, который прибыл вместе со своей супругой.
Скриншот: lanacion.com.ar
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Nacion
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