Луис Диас вставил бриллианты в зубы перед свадьбой. На празднике в Колумбии присутствовали Куадрадо, Фабиньо, Муньос и Мина

Луис Диас вставил бриллианты в зубы перед свадьбой.

Футболист «Ливерпуля» в субботу женился на своей спутнице Джеральдин Понс, с которой знаком с 19 лет. Свадьба прошла в городе Барранкилья в Колумбии.

На мероприятии Диас появился с бриллиантовыми вставками на зубах.

На церемонии также присутствовали партнеры Диаса по сборной Колумбии – Хуан Куадрадо, Даниэль Муньос и Йерри Мина. Также среди гостей был и бывший партнер Диаса по «Ливерпулю», бразилец Фабиньо, который прибыл вместе со своей супругой.

Скриншот: lanacion.com.ar