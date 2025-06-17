«Иранская львица». Экс-игрок «Осасуны» и «Ноттингема» Ансарифард выложил фото телеведущей за секунды до ракетной атаки Израиля по центру вещания
В ночь на 13 июня Израиль нанес массированный удар по военным и инфраструктурным объектам Ирана, включая ядерные. Атаки со стороны обеих стран продолжаются до сих пор.
Во время одной из них был поражен офис вещательной корпорации Ирана (IRIB). Ракетный удар был совершен в прямом эфире, ведущая иранского канала в этот момент прервала выступление, а в студии погас свет.
«Иранская львица», – подписал экс-игрок «Осасуны» и «Ноттингем Форест» Карим Ансарифард фото, на котором изображена ведущая за несколько секунд до атаки.
На еще одном фото изображены руки, обнимающие контуры государственных границ Ирана: «Да здравствует Иран», – подписано изображение.
Фото: instagram.com/kariiiiim10/
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