«Иранская львица». Экс-игрок «Осасуны» и «Ноттингема» Ансарифард выложил фото телеведущей за секунды до ракетной атаки Израиля по центру вещания

Карим Ансарифард выложил фото телеведущей во время атаки Израиля по Ирану.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированный удар по военным и инфраструктурным объектам Ирана, включая ядерные. Атаки со стороны обеих стран продолжаются до сих пор.

Во время одной из них был поражен офис вещательной корпорации Ирана (IRIB). Ракетный удар был совершен в прямом эфире, ведущая иранского канала в этот момент прервала выступление, а в студии погас свет.

«Иранская львица», – подписал экс-игрок «Осасуны » и «Ноттингем Форест » Карим Ансарифард фото, на котором изображена ведущая за несколько секунд до атаки.

На еще одном фото изображены руки, обнимающие контуры государственных границ Ирана: «Да здравствует Иран», – подписано изображение.

Фото: instagram.com/kariiiiim10/

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