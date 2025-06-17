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  • Рамос о Мбаппе: «Он мог бы получить 4-5 «Золотых мячей» за 5-10 лет, если бы это зависело от меня. Килиан показал свой уровень, хотя сезон «Реала» не был богат на трофеи»
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Рамос о Мбаппе: «Он мог бы получить 4-5 «Золотых мячей» за 5-10 лет, если бы это зависело от меня. Килиан показал свой уровень, хотя сезон «Реала» не был богат на трофеи»

Серхио Рамос считает, что Килиан Мбаппе может выиграть несколько «Золотых мячей».

«Я всегда отмечаю Мбаппе. Не только из-за дружбы, но и потому что он провел несколько впечатляющих матчей. Это решающий трофей (клубный чемпионат мира – Спортс’‘), но критерии для получения «Золотого мяча» невозможно определить. Он забивает голы, выиграл «Золотую бутсу», хотя «Реал» не выигрывал трофеев, которые завоевывали другие клубы.

Это индивидуальные награды, а не командные, но есть несколько очень интересных игроков, которые выигрывали лиги и трофеи. Именно мелкие детали будут иметь значение, и в конечном счете все зависит от вашего собственного мнения.

Если бы это зависело от меня, я думаю, Килиан мог бы спокойно получить четыре или пять «Золотых мячей» за 5-10 лет. Он талантлив, и даже если сезон «Реала» не был богат на трофеи, он провел отличный год и показал свой уровень», – сказал бывший защитник «Реала» и «ПСЖ», выступающий за «Монтеррей».

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoСерхио Рамос
logoКилиан Мбаппе
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoвысшая лига Мексика
logoЛа Лига
logoМонтеррей
logoЗолотой мяч
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logoЗолотая бутса
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